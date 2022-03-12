Рябков заявил об отсутствии переговоров между Россией и США по Украине
Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что Россия и США не ведут переговоры или консультации по Украине.
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«По Украине никакого консультационного, переговорного процесса с США нет», — цитирует его РИА Новости.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что нейтральная позиция КНР по ситуации на Украине неприемлема.
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