Рябков заявил об отсутствии переговоров между Россией и США по Украине

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Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что Россия и США не ведут переговоры или консультации по Украине.
Рябков заявил об отсутствии переговоров между Россией и США по Украине
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«По Украине никакого консультационного, переговорного процесса с США нет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что нейтральная позиция КНР по ситуации на Украине неприемлема.

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