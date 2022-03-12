Два человека погибли в результате ДТП в Вашингтоне

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Две женщины погибли, ещё шесть человек госпитализировали после того, как автомобиль въехал в открытую террасу ресторана в Вашингтоне.

Как сообщает NBC News со ссылкой на полицию, жертвы были клиентами заведения.

По предварительным данным, авария произошла случайно — водитель не справился с управлением транспортным средством.

По данным радио France Bleu, в феврале четыре человека погибли в результате падения автомобиля в канал во французском департаменте Морбиан.

20 декабря 2021 года стало известно, что восемь человек госпитализированы в Баварии после аварии с участием военных машин армии США.

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