Два человека погибли в результате ДТП в Вашингтоне

Две женщины погибли, ещё шесть человек госпитализировали после того, как автомобиль въехал в открытую террасу ресторана в Вашингтоне.

Как сообщает NBC News со ссылкой на полицию, жертвы были клиентами заведения.

По предварительным данным, авария произошла случайно — водитель не справился с управлением транспортным средством.

По данным радио France Bleu, в феврале четыре человека погибли в результате падения автомобиля в канал во французском департаменте Морбиан.

20 декабря 2021 года стало известно, что восемь человек госпитализированы в Баварии после аварии с участием военных машин армии США.