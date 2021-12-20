В Баварии после ДТП с участием машин армии США госпитализированы восемь человек

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Восемь человек госпитализированы в Баварии после аварии с участием военных машин армии США.
В Баварии после ДТП с участием машин армии США госпитализированы восемь человек
  • Reuters

Об этом пишет Bild.

Авария произошла после столкновения грузовика с колонной автомобилей, припаркованных на обочине трассы А3.

Отмечается, что водитель грузовика погиб.

Пострадавшие госпитализированы с отравлением угарным газом.

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