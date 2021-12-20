В Баварии после ДТП с участием машин армии США госпитализированы восемь человек

Восемь человек госпитализированы в Баварии после аварии с участием военных машин армии США.

Reuters

Об этом пишет Bild. Авария произошла после столкновения грузовика с колонной автомобилей, припаркованных на обочине трассы А3. Отмечается, что водитель грузовика погиб. Пострадавшие госпитализированы с отравлением угарным газом.