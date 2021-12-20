В Баварии после ДТП с участием машин армии США госпитализированы восемь человек
Восемь человек госпитализированы в Баварии после аварии с участием военных машин армии США.
- Reuters
Об этом пишет Bild.
Авария произошла после столкновения грузовика с колонной автомобилей, припаркованных на обочине трассы А3.
Отмечается, что водитель грузовика погиб.
Пострадавшие госпитализированы с отравлением угарным газом.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube