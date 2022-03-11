Швейцария закрывает небо для пролёта самолётов, связанных с конфликтом на Украине
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Швейцарии.
«Совет принял решение, что не будут приняты пролёты в военных целях военных самолётов сторон конфликта, военных самолётов других государств с целью оказания военной поддержки сторонам конфликта, в частности путём доставки военного имущества», — говорится в заявлении.
Отмечается, что исключения будут сделаны только для гуманитарных рейсов военных самолётов сторон конфликта и третьих стран, включая воздушную транспортировку раненых.
Ранее Федеральный совет Швейцарии принял решение о выделении 80 млн швейцарских франков ($86 млн) на гуманитарную помощь для Украины.