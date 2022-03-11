Швейцария направит $86 млн на гуманитарную помощь Украине

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Федеральный совет Швейцарии принял решение о выделении 80 млн швейцарских франков ($86 млн) на гуманитарную помощь для Украины.
Швейцария направит $86 млн на гуманитарную помощь Украине
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«В ответ на кризис с беженцами Федеральный совет на своём заседании 11 марта принял решение увеличить гуманитарную помощь Украине в общей сложности до 80 млн швейцарских франков», — говорится в сообщении на сайте совета.

Отмечается, что данным шагом Швейцария выражает солидарность с народом Украины.

Также сообщается, что четверть средств пойдёт на помощь украинским беженцам, три четверти — на поддержку людей, оставшихся в стране.

Ранее стало известно, что Европейский фонд мира дополнительно выделит €500 млн на военную помощь Украине.

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