Швейцария направит $86 млн на гуманитарную помощь Украине
- Gettyimages.ru
«В ответ на кризис с беженцами Федеральный совет на своём заседании 11 марта принял решение увеличить гуманитарную помощь Украине в общей сложности до 80 млн швейцарских франков», — говорится в сообщении на сайте совета.
Отмечается, что данным шагом Швейцария выражает солидарность с народом Украины.
Также сообщается, что четверть средств пойдёт на помощь украинским беженцам, три четверти — на поддержку людей, оставшихся в стране.
Ранее стало известно, что Европейский фонд мира дополнительно выделит €500 млн на военную помощь Украине.