Разработчики антивирусов Norton и Avast приостановили деятельность в России

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Американская компания NortonLifeLock — разработчик антивирусной программы Norton и чешская компания по разработке программного обеспечения Avast приостановили деятельность в России.
Разработчики антивирусов Norton и Avast приостановили деятельность в России
  • Legion-Media

«В связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля мы не можем принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент», — говорится в сообщении на сайте Norton.

Также компания Avast объявила о приостановке работы в России.

Отмечается, что компания ежегодно платила более 50 млн чешских крон налога на добавленную стоимость за продажу своей продукции в России.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России проверит соблюдение прав работников компаний, которые заявили об уходе с российского рынка.

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