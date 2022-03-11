Разработчики антивирусов Norton и Avast приостановили деятельность в России

Американская компания NortonLifeLock — разработчик антивирусной программы Norton и чешская компания по разработке программного обеспечения Avast приостановили деятельность в России.

«В связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля мы не можем принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент», — говорится в сообщении на сайте Norton.

Также компания Avast объявила о приостановке работы в России.

Отмечается, что компания ежегодно платила более 50 млн чешских крон налога на добавленную стоимость за продажу своей продукции в России.



Ранее стало известно, что Генпрокуратура России проверит соблюдение прав работников компаний, которые заявили об уходе с российского рынка.