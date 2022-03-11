Байден 11 марта объявит о новых мерах в отношении России

Короткая ссылка
Американский президент Джо Байден 11 марта объявит о новых мерах в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на график Байдена, сегодня в 10:15 (18:15 мск) президент США объявит о новых действиях в отношении России.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник заявило, что Байден 11 марта предложит прекратить нормальные торговые отношения с Россией.

8 марта Байден сообщил, что США вводят запрет на импорт российских нефти и газа.

По его словам, в Вашингтоне понимают, что их европейские партнёры не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить