Американский президент Джо Байден 11 марта объявит о новых мерах в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на график Байдена, сегодня в 10:15 (18:15 мск) президент США объявит о новых действиях в отношении России.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник заявило, что Байден 11 марта предложит прекратить нормальные торговые отношения с Россией.

8 марта Байден сообщил, что США вводят запрет на импорт российских нефти и газа.

По его словам, в Вашингтоне понимают, что их европейские партнёры не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.