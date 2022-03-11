Reuters: Байден 11 марта предложит прекратить нормальные торговые отношения с Россией
Отмечается, что Байден также выступит с предложением повысить тарифы на российский импорт.
8 марта Байден сообщил, что США вводят запрет на импорт российских нефти и газа.
По его словам, в Вашингтоне понимают, что их европейские партнёры не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.
Главы энергетических ведомств стран G7 условились стремиться к сдерживанию зависимости от российских энергоносителей.