Reuters: Байден 11 марта предложит прекратить нормальные торговые отношения с Россией

Американский лидер Джо Байден 11 марта предложит прекратить нормальные торговые отношения с Россией. Об этом информирует Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что Байден также выступит с предложением повысить тарифы на российский импорт.

8 марта Байден сообщил, что США вводят запрет на импорт российских нефти и газа.

По его словам, в Вашингтоне понимают, что их европейские партнёры не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.

Главы энергетических ведомств стран G7 условились стремиться к сдерживанию зависимости от российских энергоносителей.