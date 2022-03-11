Посол России Мешков прокомментировал ситуацию с ценами на газ во Франции

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Посол России во Франции и Княжестве Монако Алексей Мешков прокомментировал ситуацию с ценами на газ во Франции.
Посол России Мешков прокомментировал ситуацию с ценами на газ во Франции
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В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил, что цены на коммунальные услуги в стране растут, доля российского топлива там составляет 17%, но она менее других подвержена изменениям стоимости.

«Цены на коммуналку во Франции растут, но надо исходить из того, что Франция может быть среди главных стран Евросоюза, которые меньше всего подвержены влиянию цен от российского газа. Здесь очень развита атомная энергетика, традиционно растут поставки из других источников, скажем, из того же Алжира. Но 17% — это много», — заявил Мешков.

Ранее официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что в Версале на саммите лидеров Евросоюза в ближайшие дни будет поднят вопрос поставок российских энергоносителей в Европу.

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