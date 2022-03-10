Кулеба обсудил с главой МИД Франции итоги переговоров с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе телефонного разговора обсудил с главой французского МИД Жан-Ивом Ле Дрианом итоги переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Телефонный разговор с Ле Дрианом для обсуждения итогов сегодняшней встречи с Лавровым», — написал Кулеба в Twitter.

По его словам, Киев и Париж координируют дальнейшие шаги по урегулированию ситуации на Украине.

10 марта прошли переговоры Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в турецкой Анталье. Встреча продлилась 90 минут.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывала Киеву в обсуждении вопросов безопасности и готова обсуждать эту тему с украинской стороной.

Он также добавил, что украинские власти начинают понимать данный подход, это «вселяет определённый оптимизм».