Кулеба обсудил с главой МИД Франции итоги переговоров с Лавровым

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе телефонного разговора обсудил с главой французского МИД Жан-Ивом Ле Дрианом итоги переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Кулеба обсудил с главой МИД Франции итоги переговоров с Лавровым
  • Gettyimages.ru

«Телефонный разговор с Ле Дрианом для обсуждения итогов сегодняшней встречи с Лавровым», — написал Кулеба в Twitter.

По его словам, Киев и Париж координируют дальнейшие шаги по урегулированию ситуации на Украине.

10 марта прошли переговоры Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в турецкой Анталье. Встреча продлилась 90 минут.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывала Киеву в обсуждении вопросов безопасности и готова обсуждать эту тему с украинской стороной.

Он также добавил, что украинские власти начинают понимать данный подход, это «вселяет определённый оптимизм».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить