Кулеба обсудил с главой МИД Франции итоги переговоров с Лавровым
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«Телефонный разговор с Ле Дрианом для обсуждения итогов сегодняшней встречи с Лавровым», — написал Кулеба в Twitter.
По его словам, Киев и Париж координируют дальнейшие шаги по урегулированию ситуации на Украине.
10 марта прошли переговоры Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в турецкой Анталье. Встреча продлилась 90 минут.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывала Киеву в обсуждении вопросов безопасности и готова обсуждать эту тему с украинской стороной.
Он также добавил, что украинские власти начинают понимать данный подход, это «вселяет определённый оптимизм».