В Кремле прокомментировали сообщение МИД о выходе России из Совета Европы
«Всё-таки не моя работа комментировать заявления МИД России... Естественно, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов», — заявил он на брифинге.
Песков переадресовал в российское внешнеполитическое ведомство вопрос журналиста об условиях, при которых Россия вернётся в совет.
Ранее МИД России заявил о выходе страны из Совета Европы.
Отмечается, что Москва «не намерена мириться с насаждением порядка, основанного на правилах на замену попираемого США и их сателлитами международного права».