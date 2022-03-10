В Кремле прокомментировали сообщение МИД о выходе России из Совета Европы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление российского МИД о намерении Москвы выйти из Совета Европы.

«Всё-таки не моя работа комментировать заявления МИД России... Естественно, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов», — заявил он на брифинге.

Песков переадресовал в российское внешнеполитическое ведомство вопрос журналиста об условиях, при которых Россия вернётся в совет.

Ранее МИД России заявил о выходе страны из Совета Европы.

Отмечается, что Москва «не намерена мириться с насаждением порядка, основанного на правилах на замену попираемого США и их сателлитами международного права».