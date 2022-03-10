В Анталье началась встреча глав МИД России и Турции Лаврова и Чавушоглу
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в Анталье началась встреча министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.
- AP
«В Анталье началась встреча глав МИД России и Турции. Формат «без галстуков», — написала она в Telegram.
Ранее Захарова заявила, что на полях дипломатического форума в Анталье планируется контакт Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
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