В Анталье началась встреча глав МИД России и Турции Лаврова и Чавушоглу

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в Анталье началась встреча министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.
В Анталье началась встреча глав МИД России и Турции Лаврова и Чавушоглу
  • AP

«В Анталье началась встреча глав МИД России и Турции. Формат «без галстуков», — написала она в Telegram.

Ранее Захарова заявила, что на полях дипломатического форума в Анталье планируется контакт Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

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