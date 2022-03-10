В Анталье началась встреча глав МИД России и Турции Лаврова и Чавушоглу

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в Анталье началась встреча министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.

AP