Обвиняемый в кибератаке украинец Васинский экстрадирован в США
«Всего через восемь месяцев после предположительного совершения им атаки из-за рубежа на Kaseya ответчик прибыл в зал суда», — приводятся в сообщении слова заместителя генпрокурора Лизы Монако.
Отмечается, что Васинский был задержан осенью 2021 года в Польше и оставался там под стражей до 3 марта.
9 марта ему было предъявлено обвинение.
В ноябре сообщалось, что власти США намерены предъявить связанные с кибервымогательствами обвинения гражданам России и Украины.