Обвиняемый в кибератаке украинец Васинский экстрадирован в США

Украинец Ярослав Васинский, обвинённый в причастности к кибератаке на производителя программного обеспечения Kaseya в 2021 году, был экстрадирован в Соединённые Штаты и предстал перед судом, сообщает американский Минюст.

«Всего через восемь месяцев после предположительного совершения им атаки из-за рубежа на Kaseya ответчик прибыл в зал суда», — приводятся в сообщении слова заместителя генпрокурора Лизы Монако.

Отмечается, что Васинский был задержан осенью 2021 года в Польше и оставался там под стражей до 3 марта.

9 марта ему было предъявлено обвинение.

В ноябре сообщалось, что власти США намерены предъявить связанные с кибервымогательствами обвинения гражданам России и Украины.