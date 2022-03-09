Discovery приостанавливает трансляцию телеканалов в России

Медиакомпания из США Discovery приостанавливает трансляцию телеканалов в России и временно останавливает всю свою деятельность в стране. Об этом пишет Variety со ссылкой на заявление компании.

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