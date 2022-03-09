Discovery приостанавливает трансляцию телеканалов в России
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Как уточняется, приостанавливается трансляция около 15 каналов компании, которые управляются через российскую компанию «Медиа Альянс» вместе с Национальной медиа группой.
«Discovery приняла решение приостановить трансляцию своих каналов и сервисов в России», — цитирует издание представителей компании.
Ранее американский телеканал CNN приостановил вещание в России.
Также немецкие телеканалы ARD и ZDF временно прекращают вещание из своих студий в России.