Discovery приостанавливает трансляцию телеканалов в России

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Медиакомпания из США Discovery приостанавливает трансляцию телеканалов в России и временно останавливает всю свою деятельность в стране. Об этом пишет Variety со ссылкой на заявление компании.
Discovery приостанавливает трансляцию телеканалов в России
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Как уточняется, приостанавливается трансляция около 15 каналов компании, которые управляются через российскую компанию «Медиа Альянс» вместе с Национальной медиа группой.

«Discovery приняла решение приостановить трансляцию своих каналов и сервисов в России», — цитирует издание представителей компании.

Ранее американский телеканал CNN приостановил вещание в России.

Также немецкие телеканалы ARD и ZDF временно прекращают вещание из своих студий в России.

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