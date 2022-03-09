Политолог Бальбек заявил о попытках Запада сделать мир однополярным

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал предложение европарламентария от ФРГ Маркуса Бухайта, который допустил возможность введения ряда ограничений против государств, поддерживающих спецоперацию России на Украине.

«По сути, нам уже глубоко безразлично мнение различных еврокомиссий. Эти так называемые демократические институты запятнали свою репутацию политиканством и русофобией», — отметил Бальбек.

Собеседник RT добавил, что Запад пытается запугать тех, кто не разделяет «их симпатии к украинскому нацизму».

«Все видят, как те, кто натравливал киевский режим на русских, предали его сразу же после начала нашей спецоперации. Теперь эти господа в смокингах маловразумительно рассказывают, что их нельзя лишать российских энергоносителей», — добавил политолог.

По его мнению, все разговоры про угрозы и возмездия за поддержку России ещё раз подчёркивают, что мир «пытаются сделать однополярным».

«Но только уже не получится», — выразил уверенность Бальбек.

Ранее европарламентарий от ФРГ Маркус Бухайт допустил возможность введения ряда ограничений против государств, поддерживающих спецоперацию России на Украине.

С соответствующим предложением политик обратился к Еврокомиссии.