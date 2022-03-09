Политолог Бальбек заявил о попытках Запада сделать мир однополярным
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«По сути, нам уже глубоко безразлично мнение различных еврокомиссий. Эти так называемые демократические институты запятнали свою репутацию политиканством и русофобией», — отметил Бальбек.
Собеседник RT добавил, что Запад пытается запугать тех, кто не разделяет «их симпатии к украинскому нацизму».
«Все видят, как те, кто натравливал киевский режим на русских, предали его сразу же после начала нашей спецоперации. Теперь эти господа в смокингах маловразумительно рассказывают, что их нельзя лишать российских энергоносителей», — добавил политолог.
По его мнению, все разговоры про угрозы и возмездия за поддержку России ещё раз подчёркивают, что мир «пытаются сделать однополярным».
«Но только уже не получится», — выразил уверенность Бальбек.
Ранее европарламентарий от ФРГ Маркус Бухайт допустил возможность введения ряда ограничений против государств, поддерживающих спецоперацию России на Украине.
С соответствующим предложением политик обратился к Еврокомиссии.