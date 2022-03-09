В Великобритании задержали один российский самолёт

Глава Минтранса Великобритании Грант Шэппс сообщил о задержании российского самолёта из-за санкций, введённых против авиаотрасли России.

«Уже есть один такой самолёт (задержанный. — RT) в Фарнборо, который я фактически конфисковал, пока мы проводим расследование в последние несколько дней», — цитирует его Skу News.

Политик отметил, что в настоящее время власти пытаются установить владельца воздушного транспорта.

В феврале Евросоюз запретил поставки товаров в Россию для использования в космической или авиационной промышленности.

США ввели полные блокирующие санкции против 22 оборонных предприятий России.

Глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что ограничительные меры со стороны Запада против российской авиаотрасли ставят под угрозу безопасность пассажирских авиаперевозок.