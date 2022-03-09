В МИД заявили о сокращении доли доллара в международных расчётах России

Российская экономика в условиях санкций проводит политику по сокращению использования доллара во внутренних и международных расчётах, а также переходит на альтернативные западным рынки капитала. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Российская экономика практически перманентно существует в условиях повышенных санкционных рисков. Исходим из того, что внутренний рынок и внешнеэкономические связи страны постепенно адаптируются под меняющиеся обстоятельства», — приводит РИА Новости его слова.

Биричевский добавил, что Россия имеет необходимый запас прочности для корректирования собственной финансовой политики, а также трезво оценивает санкционные риски.

«Сокращение использования доллара как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчётах, смещение внимания на альтернативные западным рынки капитала... — ключевые элементы российской экономической политики», — сказал представитель МИД России.

Ранее Биричевский заявил, что высокотехнологичные отрасли России не окажутся в изоляции из-за санкций Запада.