В МИД заявили о сокращении доли доллара в международных расчётах России
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«Российская экономика практически перманентно существует в условиях повышенных санкционных рисков. Исходим из того, что внутренний рынок и внешнеэкономические связи страны постепенно адаптируются под меняющиеся обстоятельства», — приводит РИА Новости его слова.
Биричевский добавил, что Россия имеет необходимый запас прочности для корректирования собственной финансовой политики, а также трезво оценивает санкционные риски.
«Сокращение использования доллара как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчётах, смещение внимания на альтернативные западным рынки капитала... — ключевые элементы российской экономической политики», — сказал представитель МИД России.
Ранее Биричевский заявил, что высокотехнологичные отрасли России не окажутся в изоляции из-за санкций Запада.