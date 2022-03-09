В МИД России заявили, что высокотехнологичные отрасли не окажутся в изоляции из-за санкций

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости заявил, что высокотехнологичные отрасли России не окажутся в изоляции из-за санкций Запада.

«От себя могу сказать, что Россия обладает мощным, признанным в мире научно-техническим потенциалом. Соответствующим отраслям не придется развиваться в изоляции — у нас были, есть и остаются партнёры по всему миру, заинтересованные в совместной взаимовыгодной работе во всех, в том числе в высокотехнологичных отраслях экономики», — заявил он.

Ранее президент США Джо Байден сообщил о договорённости стран G7 ограничить возможности России в сфере высоких технологий.

Американская компания NVIDIA приняла решение приостановить продажи своей продукции в России.