МИД России: санкции Евросоюза против России наносят колоссальный ущерб гражданам самого ЕС
«Они (санкции. — RT) ведут к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносят колоссальный ущерб гражданам стран-членов ЕС. При этом ограничительные меры особенно контрпродуктивны в условиях глобальной экономической нестабильности, вызванной пандемией коронавируса», — заявил Биричевский.
Ранее европарламентарий от Германии Маркус Бухайт заявил, что санкции, которые ЕС вводит против России из-за ситуации на Украине, ошибочны.
В Еврокомиссии отметили, что санкции Евросоюза против России окажут негативное воздействие на экономику стран — членов ЕС.