МИД России: санкции Евросоюза против России наносят колоссальный ущерб гражданам самого ЕС

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости заявил, что санкции Евросоюза в отношении России наносят ущерб граждана самого ЕС.

«Они (санкции. — RT) ведут к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносят колоссальный ущерб гражданам стран-членов ЕС. При этом ограничительные меры особенно контрпродуктивны в условиях глобальной экономической нестабильности, вызванной пандемией коронавируса», — заявил Биричевский.

Ранее европарламентарий от Германии Маркус Бухайт заявил, что санкции, которые ЕС вводит против России из-за ситуации на Украине, ошибочны.

В Еврокомиссии отметили, что санкции Евросоюза против России окажут негативное воздействие на экономику стран — членов ЕС.