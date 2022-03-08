Starbucks приостанавливает работу в России

Компания Starbucks приостанавливает свою работу в России, её кофейни временно закрываются. Об этом заявил глава компании Кевин Джонсон.

«Сегодня мы приняли решение приостановить деятельность в России», — говорится в заявлении Джонсона.

Он уточнил, что речь идёт также о прекращении отгрузки продукции Starbucks.

В компании также пообещали оказать поддержку своим партнёрам в России.

Ранее стало известно, что McDonald's временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России.

Компания Yum! Brands (бренды KFC, Pizza Hut) объявила, что приостанавливает инвестиции и развитие в России.

Американская компания Coca-Cola объявила о приостановке деятельности на территории России.

Как отметили в Кремле, российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».