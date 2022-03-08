Еврокомиссар заявила о намерении присоединить Украину к энергосети ЕС

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила о намерении Еврокомиссии сделать всё для присоединения Украины к энергосети Евросоюза в ближайшее время.

Об этом Симсон сказала на пресс-конференции в Брюсселе, в ходе которой представила план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов к 2030 году.

«Еврокомиссия сделает всё, чтобы в кратчайшие сроки присоединить Украину к энергосистеме ЕС, чтобы свет в этой стране продолжал гореть», — приводит её слова ТАСС.

В декабре в «Укрэнерго» заявили, что консорциум европейских операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E провёл исследование, подтвердившее возможность синхронизации украинской энергосистемы с европейской.