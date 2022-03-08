Трасс признала, что британцы ощутят экономические последствия антироссийских санкций
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«Конечно, эти санкции повлекут за собой экономические издержки для британского народа с точки зрения счетов за электроэнергию и стоимости жизни, но эти издержки ничто по сравнению с издержками для народа Украины», — цитирует дипломата РИА Новости.
Как ранее заявили в Еврокомиссии, санкции Евросоюза против России окажут негативное воздействие на экономику стран — членов ЕС.
Российское Министерство иностранных дел рассказало, что последствия необдуманных действий британского правительства под руководством Бориса Джонсона против России уже испытывают на себе простые британцы.