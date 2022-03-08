Трасс признала, что британцы ощутят экономические последствия антироссийских санкций

Глава британского МИД Лиз Трасс признала, что жители Соединённого Королевства ощутят экономические последствия введённых антироссийских санкций, в частности, в энергетике.

«Конечно, эти санкции повлекут за собой экономические издержки для британского народа с точки зрения счетов за электроэнергию и стоимости жизни, но эти издержки ничто по сравнению с издержками для народа Украины», — цитирует дипломата РИА Новости.

Как ранее заявили в Еврокомиссии, санкции Евросоюза против России окажут негативное воздействие на экономику стран — членов ЕС.

Российское Министерство иностранных дел рассказало, что последствия необдуманных действий британского правительства под руководством Бориса Джонсона против России уже испытывают на себе простые британцы.