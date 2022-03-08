Посла Ирландии в Москве вызвали в МИД России на фоне инцидента в Дублине

Посла Ирландии в Москве Брайана Макэлдаффа вызвали в МИД России в связи с инцидентом в российской дипмиссии в Дублине.

«8 марта в МИД России был вызван посол Ирландии в Москве Б. Макэлдафф. Послу был заявлен решительный протест в связи с инцидентом с нарушением безопасности посольства России в Дублине», — говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве заявили о необходимости принятия властями Ирландии исчерпывающих мер для исключения угроз безопасности российской дипмиссии в Дублине и её персоналу в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года.

«Потребовали от руководства Ирландии официальных извинений за произошедшее и полной компенсации причинённого ущерба. Ожидаем также проведения властями этой страны объективного расследования и наказания виновных», — добавили в российском МИД.

По информации ТАСС со ссылкой на представителя дипмиссии в Ирландии, неизвестный ранее на грузовике протаранил ворота российского посольства в Дублине, его задержали.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать происшествие.