Бастрыкин поручил расследовать нападение на посольство России в Дублине

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать нападение на российскую дипмиссию в Дублине.
Бастрыкин поручил расследовать нападение на посольство России в Дублине
  • © СК РФ

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России организовать расследование данного происшествия, дав надлежащую правовую оценку действиям злоумышленника по ст. 360 УК России», — говорится в заявлении ведомства.

По информации ТАСС со ссылкой на представителя дипмиссии в Ирландии, неизвестный на грузовике протаранил ворота российского посольства в Дублине, его задержали.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить