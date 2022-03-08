Бастрыкин поручил расследовать нападение на посольство России в Дублине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать нападение на российскую дипмиссию в Дублине.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России организовать расследование данного происшествия, дав надлежащую правовую оценку действиям злоумышленника по ст. 360 УК России», — говорится в заявлении ведомства.

По информации ТАСС со ссылкой на представителя дипмиссии в Ирландии, неизвестный на грузовике протаранил ворота российского посольства в Дублине, его задержали.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.