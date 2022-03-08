Захарова раскритиковала цинизм Запада на фоне отправки на Украину неонацистов

Официальный представитель МИД России указала на цинизм Запада на фоне того, что в попытках опровергнуть тезис Москвы об активности неонацистов на Украине он отправляет туда «добровольцев неонацистов».

«Чудовищный цинизм Запада состоит в том, что, пытаясь опровергнуть наш тезис об активности неонацистов на Украине, он ещё и посылает туда «добровольцев», — написала она в своём Telegram-канале.

Таким образом дипломат отреагировала на информацию о том, что власти Германии допустили участие граждан ФРГ в конфликте на Украине на стороне киевского режима.

«Власти ФРГ официально признали, что на стороне Украины «могут» (представители немецких спецслужб были аккуратны) воевать граждане Германии. И не просто рядовые неравнодушные бюргеры. А самые настоящие неонацисты», — отметила Захарова.

26 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия направит на Украину 1000 противотанковых орудий и 500 ракет Stinger.

Директор Третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин выразил сожаление о соответствующем решении властей ФРГ.