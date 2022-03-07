МИД России разочарован решением Германии поставлять Украине оружие

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Россия разочарована решением Германии поставлять оружие Украине, в Москве также допустили, что оно может попасть в руки террористов и мародёров. Об этом сказал РИА Новости директор Третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин.
МИД России разочарован решением Германии поставлять Украине оружие
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Глубоко разочарованы тем, что правительство ФРГ в нарушение собственного национального законодательства и юридических ограничений на уровне ЕС отошло от ранее проводившегося им сбалансированного курса в этом вопросе, что было обусловлено в том числе соображениями исторической ответственности со стороны ФРГ по отношению к народам бывшего СССР», — сказал он.

У России вызывает серьёзную озабоченность тот факт, что поставленное на Украину оружие «в нынешней ситуации может стать легкой добычей для террористов и мародёров», добавил он.

26 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия направит на Украину 1000 противотанковых орудий и 500 ракет Stinger.

В немецком Минобороны отметили, что очередные партии оружия подготовлены к поставкам на Украину.

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