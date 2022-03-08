Рейтинговое агентство QS решило прекратить сотрудничество с Россией
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«Мы прекращаем любое взаимодействие с новыми клиентами в России и приостанавливаем активное взаимодействие с российскими клиентами», — говорится в заявлении.
Агентство также добавило, что исключит российские и белорусские организации из новых рейтинговых списков QS и прекратит продвижение российских университетов и России как страны для учёбы.
Ранее финские производители продуктов питания Valio и Paulig заявили, что уходят с российского рынка.