Рейтинговое агентство QS решило прекратить сотрудничество с Россией

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Рейтинговое агентство QS (Quacquarelli Symonds) приняло решение прекратить сотрудничество с Россией.
Рейтинговое агентство QS решило прекратить сотрудничество с Россией
  • © РИА Новости / Евгений Филиппов

«Мы прекращаем любое взаимодействие с новыми клиентами в России и приостанавливаем активное взаимодействие с российскими клиентами», — говорится в заявлении.

Агентство также добавило, что исключит российские и белорусские организации из новых рейтинговых списков QS и прекратит продвижение российских университетов и России как страны для учёбы.

Ранее финские производители продуктов питания Valio и Paulig заявили, что уходят с российского рынка.

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