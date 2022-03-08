В Южной Корее оценят последствия включения Россией в список недружественных государств

В Южной Корее оценят последствия включения Россией страны в список недружественных государств, заявили в департаменте по связям с общественностью южнокорейского МИД.

«Правительство Республики Корея производит оценку последствий включения её Россией в список недружественных стран и рассмотрит возможность принятия необходимых мер в этой связи», — заявила представительница ведомства в комментарии ТАСС.

Ранее правительство России утвердило перечень государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.

Соответствующее распоряжение было подготовлено в рамках указа президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».