В Южной Корее оценят последствия включения Россией в список недружественных государств

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В Южной Корее оценят последствия включения Россией страны в список недружественных государств, заявили в департаменте по связям с общественностью южнокорейского МИД.
В Южной Корее оценят последствия включения Россией в список недружественных государств
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«Правительство Республики Корея производит оценку последствий включения её Россией в список недружественных стран и  рассмотрит возможность принятия необходимых мер в этой связи»,  — заявила представительница ведомства в комментарии ТАСС.

Ранее правительство России утвердило перечень государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.

Соответствующее распоряжение было подготовлено в рамках указа президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

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