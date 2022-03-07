Слуцкий: переговоры России и Украины состоятся в ближайшее время в Белоруссии

Короткая ссылка
Очередной раунд переговоров Москвы и Киева состоится в ближайшее время на территории Белоруссии. Об этом заявил член делегации России, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Слуцкий: переговоры России и Украины состоятся в ближайшее время в Белоруссии
  • РИА Новости

Он заявил, что ожидать подписания каких-либо документов на сегодняшних переговорах было бы наивно, «это объёмные материалы».

«Безусловно, в самое ближайшее время работа по этим документам будет продолжена. Итак, следующий, четвёртый раунд состоится на территории Беларуси в самое ближайшее время», — приводит ТАСС заявление Слуцкого.

Он добавил, что точной даты следующей встречи на данный момент нет, но «она будет определена в ближайшее время».

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить