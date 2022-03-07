Слуцкий: переговоры России и Украины состоятся в ближайшее время в Белоруссии

Очередной раунд переговоров Москвы и Киева состоится в ближайшее время на территории Белоруссии. Об этом заявил член делегации России, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он заявил, что ожидать подписания каких-либо документов на сегодняшних переговорах было бы наивно, «это объёмные материалы».

«Безусловно, в самое ближайшее время работа по этим документам будет продолжена. Итак, следующий, четвёртый раунд состоится на территории Беларуси в самое ближайшее время», — приводит ТАСС заявление Слуцкого.

Он добавил, что точной даты следующей встречи на данный момент нет, но «она будет определена в ближайшее время».

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались.