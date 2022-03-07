Ряд стран ЕС выступили против предоставления Украине статуса кандидата в члены сообщества
Отмечается, что страны намерены сосредоточиться на оказании практической помощи Украине и прекращении боевых действий.
Германия, Нидерланды и ряд других стран хотят услышать мнение исполнительных органов ЕС о готовности Украины участвовать в процессе присоединения к союзу, прежде чем принимать политическое решение.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель признал, что в Евросоюзе есть разногласия относительно расширения сообщества.
Этот вопрос планируется обсудить на саммите ЕС в Версале 10—11 марта.