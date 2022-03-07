Ряд стран ЕС выступили против предоставления Украине статуса кандидата в члены сообщества

Ряд стран Евросоюза, среди которых Германия и Нидерланды, выступили против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в сообщество. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов.

Отмечается, что страны намерены сосредоточиться на оказании практической помощи Украине и прекращении боевых действий.

Германия, Нидерланды и ряд других стран хотят услышать мнение исполнительных органов ЕС о готовности Украины участвовать в процессе присоединения к союзу, прежде чем принимать политическое решение.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель признал, что в Евросоюзе есть разногласия относительно расширения сообщества.

Этот вопрос планируется обсудить на саммите ЕС в Версале 10—11 марта.