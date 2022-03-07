Канцлер ФРГ Шольц заявил о работе над альтернативами российским энергопоставкам
«Федеральное правительство уже несколько месяцев работает со своими партнёрами в Европейском союзе и за его пределами над разработкой альтернатив российской энергии», — цитирует РИА Новости заявление Шольца.
По его словам, это не происходит в одночасье.
Шольц отметил, что продолжить деятельность коммерческих предприятий в области энергоснабжения с Россией было сознательным решением.
Ранее немецкий канцлер сообщил, что Германия уже начала закупать газ в обход России.