Канцлер ФРГ Шольц заявил о работе над альтернативами российским энергопоставкам

В Германии уже несколько месяцев работают над поиском альтернатив российским энергопоставкам, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Федеральное правительство уже несколько месяцев работает со своими партнёрами в Европейском союзе и за его пределами над разработкой альтернатив российской энергии», — цитирует РИА Новости заявление Шольца.

По его словам, это не происходит в одночасье.

Шольц отметил, что продолжить деятельность коммерческих предприятий в области энергоснабжения с Россией было сознательным решением.

Ранее немецкий канцлер сообщил, что Германия уже начала закупать газ в обход России.