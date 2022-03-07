Байден проведёт 7 марта переговоры с европейскими лидерами по ситуации на Украине

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Президент США Джо Байден 7 марта обсудит ситуацию вокруг Украины с лидерами Франции, Германии и Великобритании Эммануэлем Макроном, Олафом Шольцем и Борисом Джонсоном.

«Президент обсудит последние события в отношении России и Украины в ходе видеотелеконференции по защищённому каналу связи с президентом Франции Макроном, канцлером Германии Шольцем и премьер-министром Великобритании Джонсоном», — приводит РИА Новости сообщение Белого дома.

Отмечается, что беседа запланирована на 10:30 по местному времени (18:30 мск).

Ранее стало известно, что конгресс США намерен на этой неделе одобрить выделение $10 млрд помощи Украине.

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