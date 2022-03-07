Премьер Польши заявил, что украинские беженцы смогут 18 месяцев легально жить в стране

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Беженцы с Украины смогут легально находиться на территории Польши в течение 18 месяцев с возможностью продления этого срока. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Граждане Украины смогут 18 месяцев находиться в Польше легально», — цитирует ТАСС Моравецкого.

По его словам, это решение предусматривает также возможность работать.

Польский премьер уточнил, что период легального пребывания украинских беженцев может быть продлён до 36 месяцев.

6 марта в польской пограничной страже сообщили, что более 1 млн человек въехали в Польшу с Украины после начала российской спецоперации. 

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