Премьер Польши заявил, что украинские беженцы смогут 18 месяцев легально жить в стране
«Граждане Украины смогут 18 месяцев находиться в Польше легально», — цитирует ТАСС Моравецкого.
По его словам, это решение предусматривает также возможность работать.
Польский премьер уточнил, что период легального пребывания украинских беженцев может быть продлён до 36 месяцев.
6 марта в польской пограничной страже сообщили, что более 1 млн человек въехали в Польшу с Украины после начала российской спецоперации.