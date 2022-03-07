МИД России: от состояния отношений с Германией зависит мир на континенте
- AP
«Надеемся, что в конечном итоге здравый смысл возобладает и к Берлину придёт понимание бесперспективности «сжигания мостов», ведь «послезавтра» наступит обязательно», — сказал Тяпкин.
По его словам, «при всей остроте нынешних разногласий Россия и Германия останутся соседями в Европе.
Дипломат подчеркнул, что от состояния отношений между этими двумя странами «будет зависеть мир и процветание на континенте».
Тяпкин также отметил, что Россия разочарована решением Германии поставлять оружие Украине.
26 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия направит на Украину 1000 противотанковых орудий и 500 ракет Stinger.
В немецком Минобороны отметили, что очередные партии оружия подготовлены к поставкам на Украину.