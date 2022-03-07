МИД России: от состояния отношений с Германией зависит мир на континенте

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Москва надеется, что Берлин поймёт бесперспективность «сжигания мостов», от отношений двух стран будет зависеть мир на континенте. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.
МИД России: от состояния отношений с Германией зависит мир на континенте
  • AP

«Надеемся, что в конечном итоге здравый смысл возобладает и к Берлину придёт понимание бесперспективности «сжигания мостов», ведь «послезавтра» наступит обязательно», — сказал Тяпкин.

По его словам, «при всей остроте нынешних разногласий Россия и Германия останутся соседями в Европе.

Дипломат подчеркнул, что от состояния отношений между этими двумя странами «будет зависеть мир и процветание на континенте».

Тяпкин также отметил, что Россия разочарована решением Германии поставлять оружие Украине.

26 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия  направит на Украину 1000 противотанковых орудий и 500 ракет Stinger.

В немецком Минобороны отметили, что очередные партии оружия подготовлены к поставкам на Украину.

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