NHK: кабмин Японии опасается сбоя поставок при закрытии неба для российских самолётов
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Об этом сообщил телеканал NHK.
«Географическое положение Японии отличается от США и европейских стран», — говорится в сообщении.
Как отмечается, «если Россия предпримет ответные меры, то это окажет большое влияние на поставки товаров».
Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявлял о введении Токио санкций в отношении ЦБ России.
Кроме того, сообщалось, что Южная Корея прекратит транзакции с Банком России.
В Кремле отметили, что российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».