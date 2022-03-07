NHK: кабмин Японии опасается сбоя поставок при закрытии неба для российских самолётов

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В японском правительстве опасаются, что решение о закрытии неба страны для российских авиакомпаний может привести к сбоям поставок товаров в Японию.
NHK: кабмин Японии опасается сбоя поставок при закрытии неба для российских самолётов
  • © РИА Новости / Владимир Сергеев

Об этом сообщил телеканал NHK.

«Географическое положение Японии отличается от США и европейских стран», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «если Россия предпримет ответные меры, то это окажет большое влияние на поставки товаров».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявлял о введении Токио санкций в отношении ЦБ России.

Кроме того, сообщалось, что Южная Корея прекратит транзакции с Банком России.

В Кремле отметили, что российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».

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