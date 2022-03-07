Власти Южной Кореи объявили о прекращении транзакций с Центробанком России

Южная Корея прекратит транзакции с Банком России. Об этом заявили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве.

«Южнокорейское правительство в дополнение к принятым 1 марта санкциям против России в финансовом секторе 7 марта решило, учитывая тенденцию (принятия. — RT) таких санкций международным сообществом, присоединиться к дополнительным санкционным мерам, в том числе прекратить операции с Центральным банком России», — говорится в заявлении.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявлял о введении Токио санкций в отношении ЦБ России.

В Кремле отметили, что российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».