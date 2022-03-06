Путин и Эрдоган настроены продолжать торгово-экономическое сотрудничество России и Турции

Короткая ссылка
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласились поддерживать контакты по линии дипломатических и военных ведомств двух стран.
Путин и Эрдоган настроены продолжать торгово-экономическое сотрудничество России и Турции
  • Gettyimages.ru

В телефонном разговоре Путин подтвердил готовность российской стороны оказать содействие безопасной эвакуации турецких граждан из районов боевых действий на Украине.

«Акцентирован обоюдный настрой на продолжение взаимовыгодного российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества», — сообщили в Кремле.

Ранее российский посол Алексей Лабецкий рассказал, что Россия и Бразилия нацелены на сохранение существующих торгово-экономических и инвестиционных связей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить