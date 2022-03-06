Путин и Эрдоган настроены продолжать торгово-экономическое сотрудничество России и Турции
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В телефонном разговоре Путин подтвердил готовность российской стороны оказать содействие безопасной эвакуации турецких граждан из районов боевых действий на Украине.
«Акцентирован обоюдный настрой на продолжение взаимовыгодного российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества», — сообщили в Кремле.
Ранее российский посол Алексей Лабецкий рассказал, что Россия и Бразилия нацелены на сохранение существующих торгово-экономических и инвестиционных связей.