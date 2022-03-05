Посол Лабецкий рассказал о планах России и Бразилии сохранить и развивать товарооборот

Россия и Бразилия нацелены на сохранение существующих торгово-экономических и инвестиционных связей. Об этом заявил российский посол Алексей Лабецкий.

«Бразилия — наш основной торговый партнёр на латиноамериканском континенте, товарооборот за прошлый год составил почти $7,5 млрд», — цитирует РИА Новости Лабецкого.

По его словам, «страны намерены развивать и укреплять эту тенденцию, в том числе и в новых условиях».

Российский посол также отметил, что Бразилия как крупный рынок для российских удобрений занимает сегодня ведущие позиции в производстве сельскохозяйственной продукции.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия и Бразилия выступают за формирование многополярного миропорядка.