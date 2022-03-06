МИД Франции рекомендовал гражданам страны покинуть Россию

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Министерство иностранных дел Франции рекомендовало гражданам странам покинуть Россию.

«Настоятельно рекомендуется гражданам Франции, присутствие которых, как присутствие их семей, не является обязательным в России, покинуть страну, пока это еще возможно», — говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что поездки из России и в Россию затруднены из-за закрытия воздушного пространства со странами ЕС.

Ранее российский посол в Париже Алексей Мешков заявил, что ситуация с безопасностью дипломатов России во Франции ухудшилась.

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