МИД Франции рекомендовал гражданам страны покинуть Россию

Министерство иностранных дел Франции рекомендовало гражданам странам покинуть Россию.

«Настоятельно рекомендуется гражданам Франции, присутствие которых, как присутствие их семей, не является обязательным в России, покинуть страну, пока это еще возможно», — говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что поездки из России и в Россию затруднены из-за закрытия воздушного пространства со странами ЕС.

Ранее российский посол в Париже Алексей Мешков заявил, что ситуация с безопасностью дипломатов России во Франции ухудшилась.