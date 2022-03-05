Болгария заявила о готовности закрыть свои порты для российских судов

Министр транспорта и коммуникаций Болгарии Николай Сабев заявил в интервью Болгарскому национальному телевидению, что власти страны готовы закрыть свои порты для российских судов.

«Министерство транспорта подтвердило возможность закрытия болгарских портов для судов под российским флагом, так как в наших национальных интересах остановить войну», — цитирует его ТАСС.

Глава Минтранса не уточнил, с какого момента это решение может вступить в силу.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании в рамках санкций против России получат новые полномочия по задержанию российских судов.