Болгария заявила о готовности закрыть свои порты для российских судов
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«Министерство транспорта подтвердило возможность закрытия болгарских портов для судов под российским флагом, так как в наших национальных интересах остановить войну», — цитирует его ТАСС.
Глава Минтранса не уточнил, с какого момента это решение может вступить в силу.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании в рамках санкций против России получат новые полномочия по задержанию российских судов.