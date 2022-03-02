Власти Британии получат новые полномочия по задержанию судов России

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Власти Великобритании в рамках санкций против России получат новые полномочия по задержанию российских судов.

«Запрет распространяется на любые суда, принадлежащие или управляемые кем-либо, связанным с Россией, и власти также получат новые полномочия по задержанию российских судов», — говорится в сообщении британского Минтранса.

Отмечается, что всем портам Великобритании указано отказывать любому судну, которое находится под российским флагом, зарегистрировано, принадлежит или эксплуатируется Россией.

Ранее Великобритания объявила о введении санкций в отношении Российского фонда прямых инвестиций и его главы Кирилла Дмитриева.

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