Власти Британии получат новые полномочия по задержанию судов России

Власти Великобритании в рамках санкций против России получат новые полномочия по задержанию российских судов.

«Запрет распространяется на любые суда, принадлежащие или управляемые кем-либо, связанным с Россией, и власти также получат новые полномочия по задержанию российских судов», — говорится в сообщении британского Минтранса.

Отмечается, что всем портам Великобритании указано отказывать любому судну, которое находится под российским флагом, зарегистрировано, принадлежит или эксплуатируется Россией.

Ранее Великобритания объявила о введении санкций в отношении Российского фонда прямых инвестиций и его главы Кирилла Дмитриева.