Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась о странах, потворствующих отправке наёмников на Украину.

По её словам, несмотря на заявления о том, что НАТО не является частью «конфликта на Украине», альянс продолжает оказывать содействие киевскому режиму.

«Отдельные страны-члены потворствуют отправке наёмников, в том числе из «бывших военнослужащих», для участия в боевых действиях на стороне националистических формирований. Тем самым власти этих стран становятся соучастниками военных преступлений», — цитирует её сайт российского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал RT информацию о присутствии иностранных наёмников на Украине.