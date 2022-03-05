В МИД России высказались о странах, потворствующих отправке наёмников на Украину
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По её словам, несмотря на заявления о том, что НАТО не является частью «конфликта на Украине», альянс продолжает оказывать содействие киевскому режиму.
«Отдельные страны-члены потворствуют отправке наёмников, в том числе из «бывших военнослужащих», для участия в боевых действиях на стороне националистических формирований. Тем самым власти этих стран становятся соучастниками военных преступлений», — цитирует её сайт российского внешнеполитического ведомства.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал RT информацию о присутствии иностранных наёмников на Украине.