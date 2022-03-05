В МИД России высказались о странах, потворствующих отправке наёмников на Украину

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась о странах, потворствующих отправке наёмников на Украину.
В МИД России высказались о странах, потворствующих отправке наёмников на Украину
  • AFP
  • © Dimitar DILKOFF

По её словам, несмотря на заявления о том, что НАТО не является частью «конфликта на Украине», альянс продолжает оказывать содействие киевскому режиму.

«Отдельные страны-члены потворствуют отправке наёмников, в том числе из «бывших военнослужащих», для участия в боевых действиях на стороне националистических формирований. Тем самым власти этих стран становятся соучастниками военных преступлений», — цитирует её сайт российского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал RT информацию о присутствии иностранных наёмников на Украине.

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