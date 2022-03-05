Послу США в России Салливану вручена нота протеста после высказывания сенатора Грэма

Замглавы МИД России Сергей Рябков вручил послу США в Москве Джону Салливану ноту протеста после провокационных и агрессивных высказываний американского сенатора Линдси Грэма.

«Салливану заявлено, что подобный выпад квалифицируется Уголовным кодексом Российской Федерации как посягательство на жизнь государственного деятеля и влечёт за собой тяжёлые последствия, включая привлечение к уголовной ответственности», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Речь идёт именно о публичном, террористическом по сути, призыве, абсолютно неприемлемом для высокого выборного лица, подчеркнули в Москве.

«В связи с чем непринятие администрацией США конкретных мер, не оставляющих места для двусмысленности, окажет дальнейшее разрушительное воздействие на и без того пребывающие в плачевном состоянии российско-американские отношения», — говорится в заявлении.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что диппредставительство потребовало от США официально осудить высказывание сенатора Линдси Грэма, который выразил надежду на «наличие Брута в России».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в крайне напряжённой атмосфере «не всем удаётся сохранять трезвость ума и здравие, многие едут рассудком».

В Белом доме заявили, что слова Грэма — это «не позиция правительства США» и «определённо не те слова», которые можно услышать от нынешней администрации.