Глава МИД Белоруссии Макей и Лавров провели переговоры
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«В ходе беседы (стороны. — RT) коснулись вопросов открытия гуманитарных коридоров для эвакуации иностранных граждан из зон боевых действий либо оказавшихся в сложной ситуации на территории Украины», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее Лавров заявил, что после завершения украинского кризиса украинцы должны сами решать, как им дальше жить.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад втянул Украину в милитаризацию региона несбыточными обещаниями принять страну в ЕС и НАТО.