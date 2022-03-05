Глава МИД Белоруссии Макей и Лавров провели переговоры

Министры иностранных дел Белоруссии и России Владимир Макей и Сергей Лавров провели переговоры. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы (стороны. — RT) коснулись вопросов открытия гуманитарных коридоров для эвакуации иностранных граждан из зон боевых действий либо оказавшихся в сложной ситуации на территории Украины», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее Лавров заявил, что после завершения украинского кризиса украинцы должны сами решать, как им дальше жить.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад втянул Украину в милитаризацию региона несбыточными обещаниями принять страну в ЕС и НАТО.