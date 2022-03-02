Глава МИД Лавров: после украинского кризиса украинцы должны сами решить, как им жить

После завершения украинского кризиса украинцы должны сами решать, как им дальше жить, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Украинцы сами должны решать, после того как закончится этот развязанный ими конфликт, который мы сейчас пытаемся завершить, как им дальше жить. Это сейчас обсуждается в политологических кругах. Я не участвую в этих дискуссиях», — сказал министр в интервью телеканалу Al Jazeera.

Российская сторона исходит из того, что «это должно быть мнение всех народов, которые проживают на Украине», подчеркнул Лавров.

Также Лавров заявил, что требования России на переговорах с Украиной нельзя толковать как капитуляцию Киева.