Глава МИД Лавров: после украинского кризиса украинцы должны сами решить, как им жить

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После завершения украинского кризиса украинцы должны сами решать, как им дальше жить, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Глава МИД Лавров: после украинского кризиса украинцы должны сами решить, как им жить
  • РИА Новости

«Украинцы сами должны решать, после того как закончится этот развязанный ими конфликт, который мы сейчас пытаемся завершить, как им дальше жить. Это сейчас обсуждается в политологических кругах. Я не участвую в этих дискуссиях», — сказал министр в интервью телеканалу Al Jazeera.

Российская сторона исходит из того, что «это должно быть мнение всех народов, которые проживают на Украине», подчеркнул Лавров.

Также Лавров заявил, что требования России на переговорах с Украиной нельзя толковать как капитуляцию Киева.

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