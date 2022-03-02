Глава МИД Лавров: после украинского кризиса украинцы должны сами решить, как им жить
- РИА Новости
«Украинцы сами должны решать, после того как закончится этот развязанный ими конфликт, который мы сейчас пытаемся завершить, как им дальше жить. Это сейчас обсуждается в политологических кругах. Я не участвую в этих дискуссиях», — сказал министр в интервью телеканалу Al Jazeera.
Российская сторона исходит из того, что «это должно быть мнение всех народов, которые проживают на Украине», подчеркнул Лавров.
Также Лавров заявил, что требования России на переговорах с Украиной нельзя толковать как капитуляцию Киева.