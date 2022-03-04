Роскомнадзор потребовал изменить наименование Минобороны России на картах Apple
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Ранее стало известно, что название российского оборонного ведомства в Apple Maps было изменено на «Министерство фашизма».
В Роскомнадзоре подчеркнули, что корпорация нарушает федеральный закон №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
«На данный момент на территории России наименование отражается верно, однако в других странах компания так и не изменила написание на корректное», — сообщили в службе.
В Роскомнадзоре добавили, что в случае повторного обращения компании Apple будет грозить штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в России.
Роскомнадзор также принял решение заблокировать доступ к социальной сети Facebook на территории России.