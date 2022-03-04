Роскомнадзор потребовал изменить наименование Минобороны России на картах Apple

Роскомнадзор направил Apple письмо с требованием изменить на официальное название российского Минобороны в сервисе компании. Об этом сообщили RT в пресс-службе надзорного органа.

Ранее стало известно, что название российского оборонного ведомства в Apple Maps было изменено на «Министерство фашизма».

В Роскомнадзоре подчеркнули, что корпорация нарушает федеральный закон №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«На данный момент на территории России наименование отражается верно, однако в других странах компания так и не изменила написание на корректное», — сообщили в службе.

В Роскомнадзоре добавили, что в случае повторного обращения компании Apple будет грозить штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в России.

Роскомнадзор также принял решение заблокировать доступ к социальной сети Facebook на территории России.