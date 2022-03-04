Гендиректор МАГАТЭ летит в Тегеран для решения вопросов по ядерной программе Ирана

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что летит в Тегеран для решения вопросов по ядерной программе Ирана.
Гендиректор МАГАТЭ летит в Тегеран для решения вопросов по ядерной программе Ирана
  • AP
  • © Richard Drew

Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН по видеосвязи из самолёта.

«Я сейчас лечу в Тегеран, чтобы заняться… вопросом, который представляет прямой интерес для Совбеза, — речь идёт о, надеюсь, разрешении остающихся аспектов ядерной программы Ирана», — цитирует его РИА Новости.

Ранее замглавы МИД Ирана, глава иранской делегации на переговорах в Вене Али Багери Кани заявил, что стороны переговоров по ядерной сделке в Вене близки к заключению соглашения

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