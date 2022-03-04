Гендиректор МАГАТЭ летит в Тегеран для решения вопросов по ядерной программе Ирана

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что летит в Тегеран для решения вопросов по ядерной программе Ирана.

Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН по видеосвязи из самолёта.

«Я сейчас лечу в Тегеран, чтобы заняться… вопросом, который представляет прямой интерес для Совбеза, — речь идёт о, надеюсь, разрешении остающихся аспектов ядерной программы Ирана», — цитирует его РИА Новости.

Ранее замглавы МИД Ирана, глава иранской делегации на переговорах в Вене Али Багери Кани заявил, что стороны переговоров по ядерной сделке в Вене близки к заключению соглашения.