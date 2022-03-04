Глава Генштаба ВС России поговорил по телефону с начальником Главного штаба ВС Франции

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с начальником Главного штаба ВС Франции Тьерри Бюркаром. Они обсудили ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«4 марта 2022 года начальник Генерального штаба ВС России, первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с начальником Главного штаба Вооружённых сил Франции генералом армии Тьерри Бюркаром. В ходе переговоров военачальники обсудили ситуацию вокруг Украины», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем подробно разъяснил цели и задачи российской спецоперации на Украине.