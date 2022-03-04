Путин разъяснил Шольцу цели и задачи российской спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем подробно разъяснил цели и задачи российской спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин изложил российские принципиальные подходы в контексте проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса, подробно разъяснил её цели и задачи, которые непременно будут реализованы», — говорится в заявлении.

Президент России подтвердил, что Москва открыта к диалогу со всеми сторонами, желающими мира на Украине, но при условии выполнения всех российских требований.

Ранее в немецком правительстве сообщили, что Путин и Шольц обменялись по телефону разными точками зрения на ситуацию вокруг Украины.