В Германии заявили о телефонных переговорах Путина и Шольца по ситуации на Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по поводу ситуации вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
В Германии заявили о телефонных переговорах Путина и Шольца по ситуации на Украине
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Во время разговора, который длился около часа, они обменялись разными точками зрения на ситуацию вокруг Украины. Канцлер выразил крайнюю обеспокоенность», — говорится в заявлении.

В немецком кабмине добавили, что Путин проинформировал Шольца о планах России и Украины провести третий раунд переговоров на текущей неделе.

«Путин и Шольц договорились в скором времени провести новые переговоры», — сообщил Хебештрайт.

Ранее президент России обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко ход спецоперации на Украине.

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