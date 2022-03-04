В Германии заявили о телефонных переговорах Путина и Шольца по ситуации на Украине
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«Во время разговора, который длился около часа, они обменялись разными точками зрения на ситуацию вокруг Украины. Канцлер выразил крайнюю обеспокоенность», — говорится в заявлении.
В немецком кабмине добавили, что Путин проинформировал Шольца о планах России и Украины провести третий раунд переговоров на текущей неделе.
«Путин и Шольц договорились в скором времени провести новые переговоры», — сообщил Хебештрайт.
Ранее президент России обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко ход спецоперации на Украине.