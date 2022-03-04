В Германии заявили о телефонных переговорах Путина и Шольца по ситуации на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по поводу ситуации вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

«Во время разговора, который длился около часа, они обменялись разными точками зрения на ситуацию вокруг Украины. Канцлер выразил крайнюю обеспокоенность», — говорится в заявлении.

В немецком кабмине добавили, что Путин проинформировал Шольца о планах России и Украины провести третий раунд переговоров на текущей неделе.

«Путин и Шольц договорились в скором времени провести новые переговоры», — сообщил Хебештрайт.

Ранее президент России обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко ход спецоперации на Украине.